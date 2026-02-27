Ein Erdbeben erschüttert aktuell die Spitze der spanischen Polizei: Der stellvertretende operative Direktor der Nationalpolizei, José Ángel González, ist nach einer Anzeige in der vergangenen Woche zurückgetreten. Er soll eine Kommissarin bedrängt und sexuell genötigt haben – teilweise während der Arbeitszeit. Die Frau, die zunächst eine Beziehung mit dem Spitzenbeamten hatte, wollte diese beenden, worauf González offenbar aggressiv reagierte und sie mutmaßlich syst...

Artikel-Länge: 3967 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.