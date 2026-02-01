Wipfelstürmer Oben ist man sicher vor dem, was auf dem Erdboden kreucht und fleucht. Der kindliche Wunsch nach einem Baumhaus ist evolutionär so nachvollziehbar wie im Hinblick auf die Utopie des »Ganz hoch hinaus«; aber irgendwann landet jeder im Hambacher Forst, und eine Hundertschaft kommt, um dich da runterzuzerren. BRD 2023. Traumhaus in luftiger Höhe. Wie Baum- und Stelzenhäuser entstehen. BRD 2023. NDR, 14.00 Uhr Gönnender Göttergatte Die einen haben einen Sc...

Artikel-Länge: 2685 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.