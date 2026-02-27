Es gehört zur Tradition des seit 1926 stets im Februar begangenen »Black History Month«, dass die Versklavung von Millionen aus Afrika verschleppten Menschen als konstituierendes Moment des Rassismus in den Vereinigten Staaten im Zentrum des Gedenkens steht. Seit einiger Zeit arbeitet die Regierung von US-Präsident Donald Trump jedoch mit ihrer MAGA-Kampagne daran, die USA von dieser Geschichte reinzuwaschen, sprich: die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen der...

