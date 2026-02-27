Gegründet 1947 Freitag, 27. Februar 2026, Nr. 49
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
27.02.2026 / Thema / Seite 12

Washingtons Sklaven

In ihrem Bemühen, die USA wieder »great« zu machen, greift die Trump-Regierung zu Gewalt und Zensur. Der Versuch, eine die Sklaverei entlarvende Ausstellung in Philadelphia zu entfernen, scheiterte aber vorerst

Jürgen Heiser
Es gehört zur Tradition des seit 1926 stets im Februar begangenen »Black History Month«, dass die Versklavung von Millionen aus Afrika verschleppten Menschen als konstituierendes Moment des Rassismus in den Vereinigten Staaten im Zentrum des Gedenkens steht. Seit einiger Zeit arbeitet die Regierung von US-Präsident Donald Trump jedoch mit ihrer MAGA-Kampagne daran, die USA von dieser Geschichte reinzuwaschen, sprich: die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen der...

