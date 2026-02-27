Es ist eine erschreckende Bilanz, die am Mittwoch das US-amerikanische Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalist, CPJ) in New York zog. Demnach hat die Zahl der bei ihrer Arbeit getöteten Medienvertreter mit 129 im ⁠vergangenen Jahr nicht nur einen Negativrekord erreicht. Mehr noch war für zwei Drittel der verzeichneten Tötungen allein ein Land verantwortlich: Israel. 2025 seien insgesamt 86 Journalisten durch israelischen Beschuss getötet...

