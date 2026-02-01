Die Arbeiter und Angestellten der israelischen Reederei Zim Integrated Shipping Services (ZIM) in Haifa, Tel Aviv und Aschdod haben am Mittwoch ihren Proteststreik gegen die geplante Übernahme ihres Unternehmens durch Hapag-Lloyd beendet – vorerst. Die Hamburger Reederei wird für ihr Vorhaben mindestens 300 Millionen US-Dollar mehr auf den Tisch legen müssen als vorgesehen – bislang waren 4,2 Milliarden im Gespräch. Die ZIM-Beschäftigten waren in den Ausstand getret...

