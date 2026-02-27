Wenn die Staatsanwaltschaft gegen die Polizei ermittelt, ist das Ergebnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon vorher klar. So auch bei der Anzeige des sächsischen Linke-Abgeordneten Nam Duy Nguyen, weil ein Polizeibeamter ihn grundlos niedergeschlagen hatte. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit, sie habe die Ermittlungen eingestellt. Der Vorfall spielte sich am 11. Januar 2025 im sächsischen Riesa ab. Dort hielt die AfD ihren Bun...

