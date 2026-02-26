Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
26.02.2026 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

Herzrhytmusstörungen vor Betriebsratswahlen

Jessica Reisner und Elmar Wigand
Wo war laut Herbert Wehner noch gleich »die Herzkammer der Sozialdemokratie«? Als am 28. September 2025 erstmals seit 1946 ein CDU-Mann die Wahl zum Dortmunder Oberbürgermeister gewann, titelte der Westfälische Anzeiger: »SPD-Infarkt in der Herzkammer«. Wehner war kein Mediziner, aber auch ihm muss klar gewesen sein: Ein Herz hat zwei Kammern. Ab dem 1. März droht ein weiterer Infarkt. Ab dann sind bis zum 31. Mai 2026 bundesweit Betriebsratswahlen. Über Betriebsrät...

