Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
26.02.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Zugeständnis an den Ölgiganten

Mit aktueller Förderlizenzverlängerung für Exxon Mobile wachsen Zweifel an Indonesiens Klimazielen

Thomas Berger
Bislang hatten sich die Regierenden in Jakarta zu Klimaneutralität »spätestens 2060« bekannt. Bestenfalls werde man dieses Ziel, wie immer wieder betont wurde, schon früher erreichen. Zudem sollte das Maximum der Treibhausgasemissionen spätestens 2030 erreicht sein. Unmittelbar gefährdet ist das Fernziel zwar noch nicht. Ersichtlich wird aber schon jetzt, dass auf dem Weg dorthin offiziell Abstriche gemacht werden. Dass die Regierung in Jakarta – die Stadt droht im ...

Artikel-Länge: 3860 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe