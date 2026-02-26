Seit Donnerstag vergangener Woche tagt der Kongress der Arbeiterpartei Koreas in Pjöngjang mit mehr als 5.000 Delegierten und legt die neuen Richtlinien für die fünf Jahre bis zum nächsten höchsten Treffen der Partei fest, einschließlich eines Fünfjahresplans für die Wirtschaft. Wie zu erwarten, sprachen ausnahmslos alle Generalsekretär Kim Jong Un ihr Vertrauen aus und verlängerten seine Amtszeit. Kim schwor dafür in seiner Abschlussrede, seine vielen Versprechen a...

Artikel-Länge: 2944 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.