Wie hätte es auch anders sein können: In seiner Rede an die Nation hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) einen seiner Lieblingsfeinde mit Vorwürfen überzogen. So behauptete er, Iran würde Raketen für mögliche Angriffe auf die USA bauen. Dies wies Teheran zurück. »Was auch immer sie in bezug auf das iranische Atomprogramm, die ballistischen Raketen und die Zahl der Opfer der ...

Artikel-Länge: 1268 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.