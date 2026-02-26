Serbien kommt nicht zur Ruhe. Seit dem katastrophalen Einsturz des Bahnhofsvordachs im nordserbischen Novi Sad am 1. November 2025, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen, mobilisieren hauptsächlich Studenten gegen die Regierung. Diese machen sie wegen der grassierenden Korruption für den Baupfusch verantwortlich. Der Bahnhof war nämlich erst kurz vor dem Einsturz saniert worden. Mittlerweile ist aus dem städtischen Studentenprotest eine breite Bewegung geworden, die B...

Artikel-Länge: 2802 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.