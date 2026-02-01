Wer kennt das nicht: aushalten, durchhalten – bis Montag morgen. Unbedingt. Bis die Hausarztpraxis wieder geöffnet hat. Nur, so ein Blinddarm – zumal gereizt – hält sich nicht an Durchhalteparolen. Und: verdammt, Samstag nacht! Der Schmerz kriecht durch den Unterbauch, pulsiert, hämmert, wütet – so, als ob jemand mit einem glühend heißen Schwert quer durch den Leib fährt. Einmal, zweimal, dreimal – erst langsam, dann immer rascher. Notfall. Alarm. Fraglos, in einem ...

Artikel-Länge: 4380 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.