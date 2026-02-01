Rafael, Schwarz, Seifert

Eine Ungarin wurde in der DDR mit der Chansonreihe »Zu Gast bei Márta Rafael« zu einer Bildschirmfavoritin der 60er Jahre. Die Sängerin und Schauspielerin war ein Liebling des ­Budapester Musiktheaters seit den 50ern. Sie gastierte unter anderem in Skandinavien, der Sowjetunion, der Schweiz und in Großbritannien. Der Friedrichstadtpalast holte sie 1960 für die Revue »Budapester Melodie« nach Berlin. Mit ihr stand Lutz Jahoda auf der Bühne, der ebenso wie das Publiku...

