Die chilenische Regierung von Gabriel Boric hat mit Protest auf die Entscheidung Washingtons reagiert, die Visa dreier Funktionäre zurückzuziehen. Am Freitag erklärte der Außenminister des südamerikanischen Landes, Alberto van Klaveren, vor der Presse in Santiago, man lehne »diese Maßnahme, die auf einer völlig falschen Anschuldigung beruht, aufs schärfste ab«. »Als Regierung verurteilen wir diese einseitige Maßnahme, die zweifellos die Unabhängigkeit und Souveränit...

