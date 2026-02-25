Wie flexibel der neue Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) tatsächlich ist, wird sich noch zeigen müssen. Dass der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, den die DBK am Dienstag zu ihrem neuen Vorsitzenden wählte, nicht weniger als einen Spagat draufhaben sollte, scheint offensichtlich, will er die tiefen Gräben zwischen den Lagern der Reformer und der Konservativen unter den deutschen Kirchenfürsten überbrücken. Nach seiner Wahl gab sich Wilm...

Artikel-Länge: 3685 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.