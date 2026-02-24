Bei einem Treffen in der vergangenen Woche sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares seinem kubanischen Kollegen Bruno Rodríguez humanitäre Unterstützung zu. Madrid reiht sich damit ein in eine wachsende Reihe von Regierungen, von Santiago de Chile über Mexiko-Stadt bis nach Moskau, die Hilfe leisten. Die Erinnerungen an die kolonialen Verbrechen unter Spaniens Krone sind in Kuba zwar wach, doch aktuell zählt vor allem die Hoffnung auf eine engere wirtsc...

