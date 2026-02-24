Während die rechte Partei »One Nation« in Australien in Umfragen erstmals an zweiter Stelle liegt, zeigt eine Studie zu Rassismus an Universitäten, wie umfassend sich Diskriminierung gegen nichtweiße Personen ausgeweitet hat. So hält die vergangene Woche von der Australian Human Rights Commission veröffentlichte Untersuchung fest, dass knapp 80 Prozent der 76.000 befragten Studierenden und Mitarbeitenden an australischen Universitäten schon einmal direkt oder indire...

Artikel-Länge: 4060 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.