Gegründet 1947 Dienstag, 24. Februar 2026, Nr. 46
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.02.2026 / Inland / Seite 5

Fabrikkampf bei Tesla

Betriebsratswahl in Grünheide: Agitprop-Clip aufgetaucht. IG-Metall-Liste ringt um Mehrheit. Support durch Gewerkschaftslinke

Oliver Rast
Der Clip kursiert seit wenigen Tagen im Werk, in der Gigafactory von Tesla-Boss Elon Musk in Grünheide. Ein Agitpropstreifen im Vorfeld der turnusmäßigen Betriebsratswahl in der Produktionsstätte für Elektroautos in Ostbrandenburg, wie jW aus dem Fabrikumfeld erfuhr. Ein Animationsfilmchen unter dem Titel »Betriebsratswahl 2026: Achtung vor gelben Betriebsräten! Sie arbeiten gegen euch!«. Die Macher warnen vor korrupten Betriebsratsmitgliedern – »gelben« und »blauen...

