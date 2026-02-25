Gegründet 1947 Mittwoch, 25. Februar 2026, Nr. 47
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
25.02.2026 / Thema / Seite 12

Alles für den Markt

Allein der Ausbau des überregionalen Stromnetzes soll bis 2045 über 400 Milliarden Euro kosten. Bundesregierung und EU-Kommission wollen die Kosten weiterhin der Allgemeinheit aufbürden

Ralf Hutter
Über 280 Milliarden Euro bis 2037, weitere 80 Milliarden bis 2045 – so hoch sollen, ab heute gerechnet, die Kosten des Ausbaus des deutschen Stromübertragungsnetzes mindestens sein, selbst bei Verfehlen der vorgeschriebenen Klimaschutzziele. Diese Zahlen ergeben sich aus dem ersten Entwurf zum neuen Netzentwicklungsplan, den die vier Netzbetreiber »50 Hertz«, Amprion, Tennet und Transnet BW im Dezember vorgestellt haben. Mit Übertragungsnetz ist das Hochspannungsnet...

