Im November 2023 hat der damalige Wirtschaftsminister Kasachstans, Quandyq Bischimbajew, seine dreizehn Jahre jüngere Ehefrau Saltanat Nukenova in seinem Restaurant in der Hauptstadt Astana getötet. Der folgende Gerichtsprozess wurde live auf Youtube übertragen. Als Beweise wurden zahlreiche Videoaufnahmen angeführt, die den Minister zeigen, wie er die blutüberströmte, halbnackte Nukenova schlägt, tritt, an den Haaren herumzieht, zuletzt in das Zimmer, in dem sie ku...

