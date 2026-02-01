Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.02.2026 / Feuilleton / Seite 11

Schmerz für Schmerz

Berlinale. Der Dokumentarfilm »River Dreams«

Max Grigutsch
Im November 2023 hat der damalige Wirtschaftsminister Kasachstans, Quandyq Bischimbajew, seine dreizehn Jahre jüngere Ehefrau Saltanat Nukenova in seinem Restaurant in der Hauptstadt Astana getötet. Der folgende Gerichtsprozess wurde live auf Youtube übertragen. Als Beweise wurden zahlreiche Videoaufnahmen angeführt, die den Minister zeigen, wie er die blutüberströmte, halbnackte Nukenova schlägt, tritt, an den Haaren herumzieht, zuletzt in das Zimmer, in dem sie ku...

Artikel-Länge: 2448 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe