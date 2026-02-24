Gegründet 1947 Dienstag, 24. Februar 2026, Nr. 46
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.02.2026 / Ausland / Seite 7

Linksliberaler Premier mit rechtem Programm

Niederlande: Kabinett unter Jetten vereidigt – nicht nur Umweltschützer protestieren

Gerrit Hoekman
Die Niederlande haben eine neue Regierung. Am Montag morgen vereidigte König Willem-Alexander im Palais Huis ten Bosch in Den Haag das Kabinett von Ministerpräsident Rob Jetten. Die Regierungsbildung dauerte nur 118 Tage – für niederländische Verhältnisse ist das ungefähr so schnell wie der Formel-1-Star Max Verstappen über den Rennkurs von Zandvoort donnert. Ob die neue Regierung unfallfrei über die Legislatur kommt, ist fraglich: Die Minderheitskoalition aus der l...

Artikel-Länge: 3981 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe