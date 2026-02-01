Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.02.2026 / Inland / Seite 4

»Macherpartei« mit Großmachtansprüchen

CDU-Bundesparteitag bestätigt Spitze um Kanzler Merz im Amt. Der hetzt gegen Berliner Linke

Kristian Stemmler
Wenn es darum geht, im Kampf um Posten und Mandate zu bestehen, hat die CDU noch immer zusammengehalten. So geschehen auch auf ihrem Parteitag in Stuttgart am Freitag und Sonnabend, kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg (8. März) und Rheinland-Pfalz (22. März). Trotz der vorab laut gewordenen Kritik, er setze zu wenig »CDU pur« um, wurde Bundeskanzler Friedrich Merz mit einem für ihn guten Ergebnis erneut zum Parteivorsitzenden gewählt. 878 der rund 1.000...

Artikel-Länge: 4024 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe