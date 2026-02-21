Dieser Tage erscheint im Verlag Die Buchmacherei Klaus Gietingers neuer Roman »Tote auf Urlaub«, dem der folgende Auszug entnommen ist. Wir danken dem Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung. Der Autor stellt seinen Text am 22. Februar in Berlin ab 18 Uhr im Dragoner-Areal, »Kiezraum«, Mehringdamm 20 persönlich vor. Der Roman taucht ein ins unruhige Berlin des Jahres 1919, kurz nach der Novemberrevolution. Der konservative Kriminalkommissar Richard Brinkman...

