Drillen, hochnehmen, schleifen

Die Herren Militaristen sind keineswegs dumm. Das beweist ihr mit äußerster Schlauheit durchgeführtes Erziehungssystem. Sie spekulieren mit beachtenswertem Geschick auf die Massenpsychologie. Wenn das friderizianische, aus Söldnern und dem Auswurf der Bevölkerung bestehende Heer durch Gamaschendrill und Prügel für seine viel mechanischeren Aufgaben zusammengehalten werden konnte, trifft dies für unsere aus der Gesamtbevölkerung mit ihrer gesteigerten Intelligenz und...

