Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. Februar 2026, Nr. 44
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
21.02.2026 / Feuilleton / Seite 11

BuNa: Bulletin für irreguläre Nachrichten – Februar 2026

Pierre Deason-Tomory
Terrorfahndung Innenminister Dobrindt hat eine Million Euro Belohnung für die Ergreifung der sagenhaften »Vulkangruppe« ausgesetzt. Daraufhin haben sich 36 Personen bei der Polizei gestellt. Weil sie die Million nicht bekamen, zogen 35 der Delinquenten ihre Geständnisse wieder zurück. Nur einer nicht. Der gab zu Protokoll, er würde auch für 500.000 Euro alles zugeben. Sozialreformen Markus Söder hat eine neue Idee, er fordert die 41-Stunden-Woche. Das kam überrasche...

