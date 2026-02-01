Jahrzehntelang galten sie als Tabu im Waffenarsenal der Bundeswehr, nun sollen schnellstmöglich Nägel mit Köpfen gemacht und Kampfdrohnen an der NATO-Ostfront gegen Russland in den Himmel geschickt werden. 2027 müssten sie in Litauen einsatzbereit sein, hat Generalinspekteur Carsten Breuer ausgegeben. Rüstungsfabrikanten und das zuständige Ministerium hüllen sich weitgehend in Schweigen, was die genaue Anzahl und die Gesamtsumme des Deals der zu bestellenden sogenan...

