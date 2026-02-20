Millionen von Dateien im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein deuten laut einer vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzten Gruppe unabhängiger Experten auf die Existenz einer »globalen kriminellen Vereinigung« hin. Diese habe Handlungen begangen, die die rechtliche Schwelle für Verbrechen gegen die Menschheit erreichen. Die Gruppe erklärte in ihrer am Montag in Genf veröffentlichten Stellungnahme, dass die in den vom US-...

