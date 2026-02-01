Das nennt man einen wahren Fan. Stolz berichtete Marx in einem Brief an Engels vom 10. Mai 1870, dass sein Freund Kugelmann ihm zum Geburtstag zwei Stück Tapete aus dem ehemaligen Arbeitszimmer von Gottfried Wilhelm Leibniz geschenkt habe. Die abgerissenen Tapeten, auf denen mythologische Szenen »im schlechten Louis XIV Geschmack« abgebildet waren, habe er gerahmt und in seinem Arbeitszimmer aufgehängt. »You know my admiration for L.«, fügte Marx, von dem bekannt is...

Artikel-Länge: 2360 Zeichen

