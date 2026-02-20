Sie stehen vor dem selbstgeschaffenen Gericht: Am Mittwoch wurden im Prozess gegen vier ehemalige hochrangige Angehörige der Kosovo-Befreiungsarmee (UÇK) vor der Kosovo-Sonderkammer in Den Haag die Schlussplädoyers gehalten. Wie zu erwarten war, beharrten die Angeklagten, unter ihnen Expräsident Hashim Thaçi, darauf, unschuldig zu sein. Außerdem unterstrichen sie, dass der Kampf der Albaner im Kosovo zwischen 1998 und 1999 gerechtfertigt gewesen sei, da man schließl...

