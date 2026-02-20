Gegründet 1947 Freitag, 20. Februar 2026, Nr. 43
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.02.2026 / Ausland / Seite 7

Nationalistischer Taumel

In Den Haag warten frühere UÇK-Kommandanten auf ihre Verurteilung, in Kosovo demonstrieren Tausende für sie

Roland Zschächner
Sie stehen vor dem selbstgeschaffenen Gericht: Am Mittwoch wurden im Prozess gegen vier ehemalige hochrangige Angehörige der Kosovo-Befreiungsarmee (UÇK) vor der Kosovo-Sonderkammer in Den Haag die Schlussplädoyers gehalten. Wie zu erwarten war, beharrten die Angeklagten, unter ihnen Expräsident Hashim Thaçi, darauf, unschuldig zu sein. Außerdem unterstrichen sie, dass der Kampf der Albaner im Kosovo zwischen 1998 und 1999 gerechtfertigt gewesen sei, da man schließl...

