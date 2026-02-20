Seit 2023 ermittelt die Staatsanwaltschaft in Belgien wegen möglicherweise illegaler Beschneidungen männlicher Säuglinge in der jüdischen Gemeinde in Antwerpen durch medizinisch offenbar nicht geschulte Personen. Nun kommt es deshalb überraschend zum offenen Schlagabtausch zwischen der Regierung und Bill White, seit Oktober US-Botschafter in Belgien. In sozialen Netzwerken verlangt White, die »antisemitische Verfolgung« von drei Beschneidern einzustellen. Die belgis...

