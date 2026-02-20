Gegründet 1947 Freitag, 20. Februar 2026, Nr. 43
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.02.2026 / Inland / Seite 5

Union Busting bei Reinoldus – selbst in der Insolvenz

Qualifikation angezweifelt, Akten verschwunden – Rettungsdienst attackiert Betriebsratschef mit Kanzlei Schreiner und Partner

Jessica Reisner
Die Reinoldus Rettungsdienst gGmbH aus Dortmund will dem Betriebsratsvorsitzenden kündigen. Die Kündigung wird für Reinoldus von der Kanzlei ­Schreiner + Partner betrieben. Diese Kanzlei ist deutschlandweit für ihre Dienstleistung als Union Buster bekannt. Anwälte von Schreiner und Partner, hier Kanzleipartnerin Bianca Maiworm, helfen Unternehmen, sich unliebsamer Betriebsratsmitglieder zu entledigen und dabei den besonderen Kündigungsschutz zu umgehen. Bei Reinoldu...

