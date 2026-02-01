»Läuft bei dir nebenher Eiskunstlauf?« fragte mein alter, treuer Freund Volker. »Ja«, sagte ich. Einmal pro Jahr telefonieren wir, meistens stundenlang. So schaut man Sport adäquat: ohne Ton. »Doppelter Axel«, warf Volker unversehens ein. »Und dreifacher Toeloop.« – »Du erkennst die Sprünge?« fragte ich perplex. »Na sicher«, sagte der Herr Professor. »Is’ ’n Kinderspiel.« Tags zuvor hatte mich die schöne Frau, die einen Dreck auf Olympia gibt, aber wegen eines Hexen...

