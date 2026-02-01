Auf dem Grünstreifen neben den Eisenbahngleisen steht ein gelber VW-Transporter, ein T4, vom Volksmund oft liebevoll Bulli genannt. Das Fahrzeug ist lustig bemalt. Zwischen Luftballons und Blumen erkennt man den Schriftzug »Clowns an Bord!«. Fast scheint es dazu zu passen, dass das Fahrzeug kopfsteht. Doch der Clown darin ist tot. Am 20. März 2008, dem Donnerstag vor Ostern, kollidierte der Regionalexpress von Wiener Neustadt nach Graz an einem unbeschrankten Bahnüb...

