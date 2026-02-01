Gegründet 1947 Donnerstag, 19. Februar 2026, Nr. 42
19.02.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Die Gestrandeten

Tausende aus kambodschanischen Onlinebetrugszentren vor einer schwierigen Heimkehr

Thomas Berger
Zumindest vor der indonesischen Botschaft im Herzen Phnom Penhs herrscht Bewegung. Menschen mit einem Koffer neben sich oder nur dem, was sie auf dem Leib tragen, warten auf konsularischen Beistand. Es geht um Hilfe bei der Rückkehr in die Heimat. Es sind zumeist jüngere Männer und Frauen. Glücklich ist, wer schon zu denen gehört, die als Kleingruppe einen Bus besteigen dürfen, während einige kambodschanische Polizisten die Szenerie überwachen. Bei denen im Bus hand...

