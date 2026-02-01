Gegründet 1947 Donnerstag, 19. Februar 2026, Nr. 42
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.02.2026 / Ausland / Seite 7

Tauwetter zwischen Paris und Algier

Frankreichs Innenminister Nuñez zu Besuch bei Präsident Tebboune. Sicherheitskooperation soll wiederaufgenommen werden

Bernard Schmid, Paris
Herrscht nun politisch-diplomatisches Tauwetter? Die nächsten Monate werden es konkret belegen müssen. Derzeit scheint es aber tatsächlich zumindest eine leichte Aufhellung in den bilateralen Beziehungen zwischen Paris und Algier zu geben, die vorläufig darin kulminierte, dass der französische Innenminister Laurent Nuñez – nachdem er am Vortag mit seinem Amtskollegen Saïd Sayoud in dem berühmten Hotel El Aurassi zusammengetroffen war – am Dienstag auch durch den alg...

Artikel-Länge: 4095 Zeichen

