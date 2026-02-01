Gegründet 1947 Donnerstag, 19. Februar 2026, Nr. 42
19.02.2026 / Inland / Seite 4

Merz lotet atomaren Anbieterwechsel aus

Kanzler betont Wunsch nach Zugriff auf französische oder britische Bomben für »Schutzschirm«

Marc Bebenroth
Was muslimische Theokraten »mit Atomwaffen anstellen würden«, sei allgemein bekannt, gab der US-Energieminister am Mittwoch in Paris zu verstehen. Dies sei »rundum inakzeptabel«, erklärte Chris Wright über mutmaßliche Bewaffnungspläne der Islamischen Republik Iran bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in der französischen Hauptstadt. Teherans »Marsch in Richtung Atomwaffe« würde Washington »beenden und abschrecken«. Der Grund dürfte weniger...

