Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.02.2026 / Antifaschismus / Seite 15

Laut gegen Höcke

Bayern: Tausende Teilnehmer bei Demonstration während AfD-Wahlkampftermin

Fabian Linder, Lindenberg
Etwa 4.000 Menschen waren es, die sich am Sonntag im beschaulichen Lindenberg im Allgäu zum Protest gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung einfanden. Dazu war auch deren Thüringer Landeschef Björn Höcke eingeladen, um der bayerischen AfD kurz vor den Kommunalwahlen Schützenhilfe zu leisten. Dass die Allgäuer und vor allem die Lindenberger »keine Böcke auf Höcke haben« war bei der teils lautstarken und für die 11.500 Einwohner zählende Kommune wahrscheinlich bisher gr...

