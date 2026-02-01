Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
18.02.2026 / Feuilleton / Seite 11

Katze aus dem Sack

Berlinale. Auf gute Zusammenarbeit: Jason Osders und William Lafi Youmans’ politische Dokumentation »Who Killed Alex Odeh?«

Ronald Kohl
Alexander Odeh wurde 1944 im Westjordanland geboren. Er wanderte 1972 in die USA aus. Als exponierter Aktivist des American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) fiel er im Oktober 1985 in Kalifornien einem Bombenattentat zum Opfer. Der damalige Vorsitzende der in den USA ansässigen Jewish Defense League (JDL), Irv Rubin, äußerte sich kurze Zeit später vor laufender Kamera zu dem Mord: »Ich weine Herrn Odeh keine Träne nach. Er bekam, was er verdiente.« Der Titel...

