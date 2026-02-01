Alexander Odeh wurde 1944 im Westjordanland geboren. Er wanderte 1972 in die USA aus. Als exponierter Aktivist des American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) fiel er im Oktober 1985 in Kalifornien einem Bombenattentat zum Opfer. Der damalige Vorsitzende der in den USA ansässigen Jewish Defense League (JDL), Irv Rubin, äußerte sich kurze Zeit später vor laufender Kamera zu dem Mord: »Ich weine Herrn Odeh keine Träne nach. Er bekam, was er verdiente.« Der Titel...

Artikel-Länge: 4425 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.