Groschopp, Reissig, Schrader

Einen ungewöhnlichen Weg zum Film nahm Richard Groschopp, der am Donnerstag vor 120 Jahren im thüringischen ­Kölleda geboren wurde und mit 90 Jahren in Kleinmachnow starb. Er lernte Konditor und übte den Beruf ab 1927 als Meister in Dresden aus. Als Schmalfilmer wurde er Mitglied im Bund der Filmamateure und gewann Mitte der 30er Jahre mehrere Preise für seine Kurzfilme. Die Dresdner Firma Boehner-Film stellte ihn als Regiekameramann für ihre Kurzfilmproduktion ein ...

