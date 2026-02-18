Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.02.2026 / Ausland / Seite 7

Algerien und Niger kooperieren wieder

Staatsoberhäupter erneuern bei Treffen Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Transsaharapipeline soll zügig fertiggestellt werden

Sabine Kebir
Neoimperialistische Einmischung durch internationale Organisationen, vor allem aber von seiten der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich, sei die Ursache für die erhebliche Abkühlung der traditionell freundschaftlichen Beziehungen ihrer beider Länder gewesen. Das stellte der Interimspräsident Nigers, Generalleutnant Abdourahamane Tchiani, bei seinem Staatsbesuch in Algier am Montag und Dienstag fest. Die Erfahrungen, die man in der vorherigen jahrzehntelangen Partners...

