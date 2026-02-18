Das polnische Staatsoberhaupt Karol Nawrocki hat sich dafür ausgesprochen, dass Polen eigene Nuklearwaffen erwirbt. Er wisse nicht, wie schnell das gehen könne, sagte er am Sonntag im Frühstücksfernsehen des Senders Polsat News, aber er wäre »sehr dafür«, ein solches Programm zu starten. Es solle »im Einklang mit allen internationalen Verpflichtungen« Polens verfolgt werden, so Nawrocki. Aber eventuelle Einwände auch der USA sollten das Land nicht abhalten, »in dies...

