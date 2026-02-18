Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.02.2026 / Ausland / Seite 6

Nawrocki will die Bombe

Polens Präsident befürwortet eigenes Atomwaffenprogramm. Widerspruch fällt sehr verhalten aus

Reinhard Lauterbach, Poznań
Das polnische Staatsoberhaupt Karol Nawrocki hat sich dafür ausgesprochen, dass Polen eigene Nuklearwaffen erwirbt. Er wisse nicht, wie schnell das gehen könne, sagte er am Sonntag im Frühstücksfernsehen des Senders Polsat News, aber er wäre »sehr dafür«, ein solches Programm zu starten. Es solle »im Einklang mit allen internationalen Verpflichtungen« Polens verfolgt werden, so Nawrocki. Aber eventuelle Einwände auch der USA sollten das Land nicht abhalten, »in dies...

Artikel-Länge: 3010 Zeichen

