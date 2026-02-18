Die BRD-Regierung will ihre Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee der EU machen. Und wer könnte die aus der Übung geratenen Soldaten besser im Russenschlachten unterweisen, als die Truppe, die darin bald zwölf Jahre Erfahrung hat? Kiew entsendet Ausbilder in die BRD, um Bundeswehr-Soldaten an der Kampferfahrung teilhaben zu lassen, die ukrainische Soldaten seit 2014 insbesondere auf den Schlachtfeldern des Donbass gesammelt haben. Ein entsprechendes Abkomme...

