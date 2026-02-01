Noch mal: Was oder wer hat diese Gesellschaft noetisch verheert? Das Smartphone, klar. Merkel, zweifellos. Die grüne Bagage, logisch. Aber die und das können doch nicht flächendeckend die winzigsten Ansätze von Selbstwahrnehmung und -reflexion getilgt haben. Wer hat dem verrückten Hannawald das Verb »versieren« eingeflüstert, das es laut dem dreibändigen Mehrpfünder »Die deutsche Sprache« (Duden-Verlag, 2014) tatsächlich mal gab (»sich mit etw. beschäftigen«)? Was h...

