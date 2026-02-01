Wenn Doktor Axel Stoll das wüsste. Nein, die Sonne ist nicht kalt, und die Erde kein Strafplanet. Reptilien kommen nicht von Alpha Centauri, sie sind Ureinwohner unserer Welt. Und zwar die älteren. Die ersten von ihnen haben sich vor etwa 300 Millionen Jahren aus Amphibien entwickelt, Säugetiere entstanden erst im Zeitalter der Trias, vor etwa 200 Millionen Jahren. Entwickelt aus Synapsiden, die man mittlerweile nicht mehr zu den Reptilien zählt. Was hier vernachläs...

