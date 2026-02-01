Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd will weiter wachsen: Nachdem die Hamburger 2014 die chilenische Konkurrenz CSAV und drei Jahre später die arabische UASC »geschluckt« hatten, teilte der Konzern am vergangenen Sonntag börsenoffiziell mit, man befinde sich »in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen möglichen Erwerb aller Anteile an dem israelischen Konkurrenten Zim Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)«. Zwar ist das bislang noch nicht verbindli...

Artikel-Länge: 4149 Zeichen

