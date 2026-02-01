Gegründet 1947 Dienstag, 17. Februar 2026, Nr. 40
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.02.2026 / Ausland / Seite 7

USA bereiten größeren Einsatz gegen Iran vor

Militär im Golf bringt sich für wochenlange Operationen in Stellung. China unterstützt Teheran nachrichtendienstlich

Lars Lange
Das US-Militär bereitet sich auf die Möglichkeit von Operationen gegen den Iran vor, die sich über mehrere Wochen erstrecken könnten. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf zwei US-Offizielle. Eine solche Kampagne würde sich grundlegend von früheren US-Militärangriffen gegen die Islamische Republik unterscheiden. Die Operation »Midnight Hammer« im vergangenen Juni war eine einmalige Aktion gewesen, bei der Tarnkappenbomber von de...

