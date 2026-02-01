Gegründet 1947 Dienstag, 17. Februar 2026, Nr. 40
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.02.2026 / Ausland / Seite 6

Melonis Griff nach Afrika

Italiens Premierin richtet Konferenz in Äthiopien aus und nimmt an Gipfel der Afrikanischen Union teil

Gerhard Feldbauer
Es war geschickt eingefädelt: Zeitgleich zur Münchner »Sicherheitskonferenz« hat sich Giorgia Meloni mit dem zweiten Afrika-Italien-Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba am Freitag in Szene gesetzt. Einen Tag später begann dort das zweitägige Treffen der Afrikanischen Union, an dem die ultrarechte italienische Ministerpräsidentin als Ehrengast ebenfalls teilnahm. Ihre Regierung habe Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Mitteln mobilisiert, hieß e...

Artikel-Länge: 4028 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe