Es war geschickt eingefädelt: Zeitgleich zur Münchner »Sicherheitskonferenz« hat sich Giorgia Meloni mit dem zweiten Afrika-Italien-Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba am Freitag in Szene gesetzt. Einen Tag später begann dort das zweitägige Treffen der Afrikanischen Union, an dem die ultrarechte italienische Ministerpräsidentin als Ehrengast ebenfalls teilnahm. Ihre Regierung habe Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Mitteln mobilisiert, hieß e...

Artikel-Länge: 4028 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.