Jacques Tardi (*1946) zeichnet seit gut fünfzig Jahren in seinem unverkennbaren Stil von groben Gesichtszügen und feinen Hintergründen. Dem deutschen Comicpublikum muss man ihn nicht mehr vorstellen. Es macht aber Spaß! Die von ihm selbst entworfene Kolportagecomicserie »Adèle Blanc-Sec« wurde hier anlässlich einer Neuausgabe bereits besprochen. Meist arbeitet Tardi mit historischen oder Romanvorlagen, hat etwa Jean Vautrins Darstellung der Pariser Kommune zum Comic...

Artikel-Länge: 2172 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.