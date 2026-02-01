Finnlands Protest gegen die Wertung des olympischen Männerlanglaufsprints bleibt erfolglos. Wie der Weltverband FIS auf Anfrage mitteilte, sind die Fristen für einen möglichen Einspruch abgelaufen und damit nach ihrer Auffassung nicht mehr zulässig. Die Finnen hatten zwei Vorfälle, die Norwegen und die USA betrafen, beim Sprintwettkampf am Dienstag moniert. Es gewann Norwegens Superstar Johannes Høsflot Klæbo vor Ben Ogden (USA) und seinem Teamkollegen Oskar Opstad ...

