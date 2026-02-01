Schienenersatzverzehr Solange Boris Palmer nicht drin hockt und einen nach einem Altersnachweis fragt oder danach, ob man da, wo man seiner Meinung nach herkommt, überhaupt Alkohol trinken darf, ist es in den Bahnhofsspelunken meist recht gemütlich. Manchmal gibt es sogar Paella. BRD 2025. Zwischen Bier und Bahn. Geschichten aus Bahnhofskneipen. NDR, 14.00 Uhr Platten, die die Welt bedeuten Vor 40 Millionen Jahren kollidierte Indien mit der eurasischen Platte. Durch...

